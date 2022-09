Influencer é preso suspeito de levar filhos adolescentes para motel com garotas de programa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso segue em investigação e sob sigilo na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. (As informações são do G1 MG).

O cabeleireiro nega as acusações e afirma que o valor combinado inicialmente era R$ 500 e que, no motel, a mulher disse que cobraria R$ 1.000. Adriano diz que não aceitou porque estava se sentindo extorquido.

A jovem percebeu o que tinha acontecido após o fim do ato e, por causa da situação, teria cobrado o dobro do valor acordado, mas o homem não concordou. As outras duas mulheres confirmaram a versão da vítima.

Porém, a jovem de 21 anos afirma que quando estava mantendo relação sexual com o suspeito ele se tornou mais agressivo e começou a bater no rosto dela. Ele também tentou ter relação sexual sem preservativo, mas ela não aceitou. Quando a mulher se distraiu, o suspeito teria tirado o preservativo, sem o consentimento dela.

