Criança de quatro anos desaparece na Baixada Fluminense

Familiares e vizinhos fazem buscas na comunidade Beira Rio, em Cabuçu, para tentar localizar Kemilly Hadassa Silva.

Uma criança de apenas quatro anos, Kemilly Hadassa Silva, está desaparecida desde a madrugada do último sábado (09), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Kemilly estava em casa com seus irmãos de 7 e 8 anos, na comunidade Beira Rio, no distrito de Cabuçu, quando desapareceu.

A mãe de Kemlilly, Suellen Roque da Silva, de 29 anos, saiu por volta das 23 horas e deixou as crianças dormindo. Ao retornar, por volta das 5 horas da manhã, não encontrou Hadassa na cama. Os irmãos não perceberam o momento em que Kemilly desapareceu. A residência da família está no mesmo terreno onde vivem outros parentes da menina, mas ninguém notou a presença de estranhos durante a madrugada.

Suellen relatou que ao chegar em casa, o portão que dá acesso aos fundos do terreno estava completamente aberto. O terreno está próximo a uma área de mata. Uma tia de Kemilly mencionou que a menina não tinha o costume de sair sozinha para a rua e costumava dormir a noite inteira.

O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares) e o Conselho Tutelar foi informado, acompanhando as investigações. O caso será encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que continuará com as diligências.

Fonte: Portão São Gonçalo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2023/18:51:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...