Homem é atacado e morto por onça em cidade do Pará

Vítima estava com o rosto deformado e sem os dedos dos pés, que teriam sido devorados pelo felino. (Foto:| Reprodução)

Corpo foi encontrado em um barraco, próximo a Vila Santa Fé, localizado às margens da Estrada do Rio Preto, distante cerca de 70 km do centro de Marabá

O corpo de um homem foi encontrado na noite da última sexta-feira (31) em um barraco na zona rural de Marabá, no sudeste do estado. A principal hipótese é que a vítima tenha morrido após ser atacada por uma onça-pintada.

O cadáver de Ercilio Gomes de Jesus estava em estado avançado de decomposição, com o rosto deformado e sem os dedos dos pés, que teriam sido devorados pelo felino. O caso ocorreu próximo a Vila Santa Fé, localizado às margens da Estrada do Rio Preto, distante cerca de 70 km do centro de Marabá.

Homem estava com rosto deformado e sem os dedos dos pés, que teriam sido devorados pelo felino

De acordo com testemunhas, no local também teriam rastros de onça e a vítima teria sido morta enquanto dormia em uma rede.

A Polícia Militar esteve no local e acionou servidores da Polícia Científica do Pará que na madrugada deste sábado (1º) recolheram o corpo e levaram para o Instituto Médico Legal de Marabá. Somente após a perícia é que será confirmada se a vítima realmente morreu em consequência do ataque da onça.

Moradores teriam visto rastros de onça

De acordo com vizinhos, Ercilio Gomes de Jesus sofria com a dependência química em álcool e vivia perambulando pelas ruas da Vila Santa Fé.

