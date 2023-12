PM detém suspeito por sumiço de menina de 4 anos no RJ; imóvel tem marcas de sangue

Kemilly Hadassa Silva está desaparecida desde a madrugada de sábado; a família faz buscas na região.

A Polícia Miliar deteve, neste domingo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um suspeito pelo desaparecimento de Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos. A menina desapareceu na madrugada de sábado, na comunidade Beira Rio, no distrito de Cabuçu. O homem é apontado por parentes da vítima como o responsável pelo crime. Segundo a polícia, ele tem três passagens por roubo.

Na manhã deste domingo, a PM foi acionada para a comunidade Beira Rio após receber uma denúncia de que o homem havia sido agredido por moradores da região. Um grupo invadiu a casa do suspeito e o agrediu com socos. Os agentes interromperam as agressões e interditaram o imóvel para a realização da perícia. Segundo policiais, a residência estava com marcas de sangue.

A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Um homem foi contido por populares e encaminhado por policiais militares à 56ª DP (Comendador Soares). Ele será ouvido na DHBF, bem como testemunhas. Os agentes estão realizando diligências, desde sábado (09/12), para localizar a criança e esclarecer todos os fatos.

‘Quero minha filha’

Em clima de angústia, parentes se reuniram em frente à 56ª DP nesta tarde para pressionar a Polícia Civil em busca de respostas. Amparada pela irmã, Mônica, a mãe da menina, Suellen, grita a todo momento: “quero minha filha”. Eles tentam ainda reunir o máximo de pessoas para testemunhar contra o suspeito detido.

— Eu só quero o corpo da minha filha. Meu sonho era fazer a festa dela de 15 anos. Tem quatro anos que crio ela sozinha — disse Suellen, que afirmou ainda ter certeza de que o suspeito preso matou a menina, antes de ser abraçada por Mônica e começar a cantar louvores.

Suellen destaca que sua filha foi muito desejada. Ela é a única menina entre cinco filhos. Os meninos têm 2, 7, 8 e 9 anos.

— Ela era uma boneca. Adorava usar maquiagem e me perguntar se estava bonita. Pedi muito a Deus pela vinda dela ao mundo. Fiz até propósito para ter ela. Os irmãos dela estão chorando muito — lamentou.

Entenda o caso

Kemilly Hadassa Silva estava com os irmãos de 7 e 8 anos em casa, na comunidade Beira Rio, no distrito de Cabuçu, quando desapareceu. A mãe das crianças, Suellen Roque da Silva, de 29 anos, saiu de casa por volta das 23h de sexta-feira e deixou as crianças dormindo. Ao retornar, por volta das 5h de sábado, não encontrou Hadassa na cama.

Os irmãos não perceberam o momento em que a menina sumiu. A casa da família fica no mesmo terreno onde vivem outros parentes da menina. Mas ninguém notou a presença de estranhos durante a madrugada.

O caso foi registrado na 56 ª DP (Comendador Soares) e encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que dará continuidade às diligências.

Desaparecimentos no Estado do Rio

No primeiro semestre deste ano, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) obtidos via Lei de Acesso à Informação, 90 crianças de 0 a 11 anos desapareceram no Estado do Rio de Janeiro, média de uma a cada dois dias.Nova Iguaçu, onde a menina Kemilly Hadassa desapareceu, é o segundo município com mais casos (seis registros), atrás apenas da cidade do Rio.

