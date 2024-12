Criança é agredida e estrangulada em quarto de motel pelo namorado da mãe

Foto: Ilustrativa | Menina conseguiu fugir e pedir por socorro quando homem saiu do quarto de motel para buscar algo no carro em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A polícia procura por um homem, de 35 anos, suspeito de levar a filha da namorada, de 11, para um motel e agredi-la até ela desmaiar. O caso foi registrado nessa quarta-feira (11/12), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada na UPA do bairro Ressaca, onde a menina recebeu os primeiros atendimentos.

A mãe da criança relatou que namora com o suspeito há cinco meses e mora em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O casal e a menina viajaram para Contagem para que o homem resolvesse alguns problemas pessoais e apresentasse a mulher para a família.

Na manhã de ontem, o homem disse para a namorada que iria passar na casa da ex-companheira para buscar o filho, iria a um shopping em seguida e pediu para que a menina o acompanhasse.

A criança acompanhou o homem, que pediu para que ela se abaixasse ao se aproximar de um local. A menina saiu do carro e entrou em um dos quartos de um motel. No local, o suspeito a agrediu diversas vezes com socos e chutes, a estrangulou e bateu a cabeça dela no chão, a ponto de fazê-la perder a consciência.

Ao acordar, a menina percebeu que a banheira estava cheia e o homem afirmou que iria afogá-la. Ele saiu do quarto para buscar alguma coisa no carro, momento que a menina aproveitou para sair correndo e gritar por ajuda.

A gerente do motel fez o socorro da criança para a UPA Ressaca. Ela foi atendida com diversos hematomas pelo corpo. Ela foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem, onde a equipe médica descartou o estupro.

Ainda de acordo com a PM, o homem é citado em um boletim de ocorrência registrado em 2022 por agressão a uma garota de programa.

Fonte: As informações são do Estado de Minas. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/14:39:00

