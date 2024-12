Copa do Brasil 2025: veja os times que o Pará pode enfrentar

O Pará terá quatro representantes na Copa do Brasil 2025 | Foto: Reprodução / X CBF

Remo e Tuna já sabem sobre possíveis adversários, mas a outra vaga paraense permanece incerta.

Competição que tem um retorno financeiro vantajoso, a Copa do Brasil 2025 garante aos clubes um aporte financeiro e visibilidade no mercado, mas é preciso avançar de fase, algo que os clubes paraenses precisam fazer no primeiro momento.

Com o fim da temporada 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá definir os potes para o sorteio dos confrontos da primeira fase da competição nacional, mas os paraenses já podem ter uma noção de quem deverão enfrentar.

Melhor colocado no ranking de clubes, o Clube do Remo está no pote C e precisa estar ligado, pois na edição deste ano foi eliminado na 1ª fase para o Porto Velho, o que causou revolta e cobranças por parte da torcida azulina. Assim como nos últimos anos, o Leão jogará fora de casa e tem a vantagem do empate.

Já a Tuna Luso Brasileira será exatamente o contrário: a Lusa jogará em Belém e vai precisar vencer para avançar para a segunda fase, mas terá pedreiras pelo caminho para se classificar.

E A OUTRA VAGA?

A briga envolvendo Águia e São Francisco ainda não teve um capítulo final, mas uma coisa é certa: os dois vão jogar em casa contra times melhores colocados e com a mesma situação da Tuna, que precisa de vitória para se classificar.

Seguindo o calendário das competições, a Copa do Brasil 2025 começa no dia 19 de fevereiro.

O Paysandu, por sua vez, entra somente na terceira fase, já que foi campeão da Copa Verde deste ano.

Veja os times que o Pará pode enfrentar:

Remo – POTE C

Adversários – Boavista-RJ; Parnahyba-PI; Maracanã-CE; Santa Cruz-RN; GAS-RR; Rio Branco-ES; Rio Branco VN-ES; Olaria-RJ; Portuguesa-SP e Votuporanguense-SP

Tuna – POTE F

Adversários: Ceará-CE; Vitória-BA; Coritiba; Sport-PE; Criciúma-SC; Vila Nova-GO; Operário-PR; Ponte Preta-SP; Brusque-SC e Sampaio Correa-MA

(*) – São Francisco – POTE H

Adversários: América-RN; Manaus-AM; São José-RS; Aparecidense-GO; Altos-PI; Retrô-PE; Caxias-RS, Athletic-MG; Nova Iguaçu-RJ e Portuguesa-RJ

(*) – A confirmar

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/14:39:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

