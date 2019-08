Criança é picada por escorpião dentro de hospital

Hospital da Restauração é indicado para casos de picada de escorpião (Foto:Reprodução/TV Globo)

Animal teria caído de uma fresta do teto; paciente não tomou soro

Um escorpião que teria caído da fresta do teto do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na região central do Recife, picou uma criança. Segundo a direção do hospital, a vítima recebeu assistência médica e a equipe médica avaliou não haver necessidade de aplicação de soro antiescorpiônico.

O incidente aconteceu na noite do domingo (11). A criança, segundo o hospital, está em situação estável.

Não foi informado por que a criança estava internada na unidade de saúde, mas o hospital é indicado pela Secretaria de Saúde para casos de picada de escorpião.

A direção do hospital disse ainda a limpeza tem sido feita normalmente no hospital e que a unidade realiza ações regulares de controle de pragas.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do G1

