Apostas do Pará levam a quina da Mega e a Dupla Sena

A Mega-Sena acumulou no sorteio realizado nesta terça-feira (18), mas um apostador de Tucuruí levou a quina. Outro do mesmo município acertou 5 números da Dupla Sena

Mais uma vez a Mega-Sena acumulou. As dezenas do concurso 2530 sorteadas nesta terça-feira (18) foram: 14-17-18-28-30-34. Oitenta apostas acertaram cinco dezenas e cada uma levará R$ 47.236,83. Entre os sortudos tem uma aposta do Pará, de Tucuruí mais precisamente. Com o acúmulo, o próximo sorteio vai acontecer nesta quinta (20) e deve pagar R$ 85 milhões.

A Caixa sorteou ainda nesta terça a Lotofácil. As dezenas sorteadas foram 01-03-04-05-07-08-09-12-13-14-17-19-20-23-24. Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 2641 e cada uma vai levar R$ 232 mil.

Dois apostadores acertaram a Quina, que sorteou nesta terça o concurso 5977. Os números foram os seguintes: 28-30-41-52-73. Cada aposta ganhadora levará R$ 7.667.635,31. E outras 54 apostas fizeram 4 acertos, e cada uma levará R$ 11.090,09. Uma das apostas é de Belém.

Houve outras apostas do Pará se dando bem na Dupla Sena. No concurso 2432, foram sorteadas as dezenas 01-18-22-23-29-30 no primeiro sorteio. Uma aposta venceu e levará R$ 20 milhões. Já as dezenas do segundo sorteio foram essas: 18-22-27-31-42-49. Não teve acertadores nas seis dezenas e entre as 74 que fizeram os 5 acertos há duas apostas do Pará. Uma aposta simples de Tucuruí levou R$3.932,00 e, de Uruará, saíram R$ 11,796,00 para um bolão.

Ninguém acertou as 7 dezenas do concurso 1849 da Timemania. As dezenas foram as seguintes: 05-14-21-22-37-69-73. E ninguém acertou seis números. Prêmio acumulou em R$ 4 milhões.

COMO RECEBER

Você pode receber seu prêmio em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

