Militar do Exército é preso com mais de 20 kg de droga durante fiscalização na fronteira no Mato Grosso

Operação do Gefron-MT e Exército Brasileiro combate crimes na fronteira — Foto: Gefron-MT

O militar não possui antecedentes criminais e estava programado para sair da corporação na próxima semana devido ao fim do período de serviço no Exército.

Um soldado do Exército Brasileiro foi preso transportando mais de 20 quilos de droga durante uma fiscalização próxima à comunidade Vila Tabuleta, na região de Glória D’Oeste, a 304 km de Cuiabá, na última sexta-feira (23). O militar estava em uma caminhonete e tentava passar por uma barreira da Operação Ágata, que combate crimes em área de fronteira Brasil/Bolívia.

De acordo com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron-MT), o soldado seguia sentido Porto Esperidião para Cáceres, a 358 km e 220 km da capital, respectivamente. No veículo dele, foram encontrados dois tabletes de pasta base de cocaína.

Aos policiais, o militar apontou uma casa como sendo o ponto inicial de carregamento. No local, a equipe do Gefron encontrou uma grande quantidade de entorpecentes, totalizando 20,4 kg. O suspeito afirmou que receberia R$ 5 mil para fazer o transporte até Cuiabá.

Em nota o Exército informou que o soldado estava programado para ser licenciado das fileiras do Exército na próxima quinta-feira (29) devido ao fim do período de serviço no Batalhão.

“O Exército Brasileiro reitera seu repúdio veemente a quaisquer atos que violem os princípios e valores fundamentais da Força Terrestre. Todas as medidas necessárias serão tomadas para responsabilizar qualquer militar que se desvie de sua conduta ética e profissional”, disse.

O militar não possui antecedentes criminais, segundo a polícia. Ele foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Polícia Federal de Cáceres.

