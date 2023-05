Criança é resgatada pela PM após distribuir cartas pedindo socorro aos vizinhos

Vizinhos acolheram a menina e acionaram a PM, que foi ao local, mas não encontrou a família da criança – (Foto:Reprodução/ Twitter PMESP)

Menina de 11 anos relatou que ela e seu irmão de 8 anos eram agredidos constantemente pelos pais no interior de São Paulo

Uma menina de 11 anos foi resgatada pelo Conselho Tutelar de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, após distribuir cartas de socorro para seus vizinhos.

Segundo a Polícia Militar, a criança relatou que ela e seu irmão de 8 anos eram agredidos constantemente pelos pais. Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O Conselho Tutelar de São José do Rio Preto informou, por telefone à CNN, que a ocorrência aconteceu na noite de quinta-feira (11) após a criança espalhar cartas pedindo “socorro” por conta dos maus-tratos sofridos em sua casa.

Os vizinhos a acolheram e acionaram a Polícia Militar, que foi ao local, mas não encontrou a família da menina em casa. Por conta da ausência dos responsáveis, o Conselho Tutelar de São José do Rio Preto foi acionado, abrigando a criança.

Na sexta-feira (12), os pais foram localizados e conversaram com o conselho. Eles chegaram a São José do Rio Preto recentemente (conselho não informou a origem da família) e, por conta disso, não há histórico substancial sobre o núcleo familiar.

As investigações continuam e o acolhimento da criança permanecerá até a obtenção de mais informações para que se julgue viável ou não o retorno para família. Segundo o Conselho Tutelar, a menina não apresenta marcas de agressão ou sinais físicos de violência.

O juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarin, disse por telefone que a criança foi levada para o abrigo, Rede Teia, de forma emergencial.

“Mantivemos o acolhimento da criança e determinação de estudos técnicos de psicologia e assistência social, como prevê o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). Na segunda-feira (15), uma equipe técnica estará realizando os estudos para verificar as circunstâncias do caso.”

De acordo com Pelarin, a mãe já foi ouvida pelo Conselho Tutelar, mas ainda não pela Vara da Infância e Juventude. Na ocasião, ela negou as acusações. Como não havia indícios de maus tratos com o irmão da menina, ele não foi retirado da mãe.



Pedido de socorro

A Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo confirmou que a PM foi chamada no dia 11 de maio, às 18h47 para atender a um chamado no bairro Vila Toninho, feito por duas mulheres. No local, as solicitantes estavam com a menina e informaram que a ela alegou sofrer diariamente maus tratos pelos pais, tendo, inclusive, escrito os bilhetes.

Foram realizadas buscas no dia, mas como os responsáveis pela criança não foram localizados, a menina foi encaminhada à Central de Flagrantes e o Conselho Tutelar acionado para realizar o encaminhamento para um abrigo.

