Crianças descobrem corpo enterrado em quintal de casa

O corpo de um homem enterrado em um quintal foi encontrado por crianças, em uma casa em Manaus, neste domingo (1). Com apenas 5 e 8 anos, as crianças brincavam com uma cadela no terreno do imóvel, situado no bairro Novo Israel, na zona norte da cidade, quando o animal começou a cavar uma área, revelando o corpo.

Segundo informações do G1, o carpinteiro Ladir dos Santos Pereira costumava limpar o imóvel e alimentar a cadela da proprietária da casa. No dia em que o corpo foi encontrado, teria levado a esposa e os dois netos com ele.

“Não mora ninguém aqui. A gente vem todo dia para limpar e dar a ração da cachorra. Hoje, a gente veio porque disseram que tinham arrombado aqui e levado algumas coisas”, disse em entrevista ao G1. “Quando a gente chegou eles [netos] foram lá para trás apanhar manga e a cachorra foi junto. Ela começou a cavar lá no quintal foi quando os meninos viram a cabeça e os braços do homem”.

Assustados com a descoberta, os netos do carpinteiro teriam entrado em casa para contar a história ao avô, que inicialmente não acreditou se tratar do corpo de uma pessoa. “A gente não imaginou que fosse verdade. Eu disse para eles ‘Isso é rato morto’, mas quando a gente foi ver, realmente era o corpo”, completou Ladir dos Santos.

O homem acionou a polícia para desenterrar o corpo, que estava em uma cova rasa, enrolado em um lençol e coberto por um saco plástico. Segundo a polícia, o corpo estava em estado de composição, mas revelava marcas de perfurações no tórax e nas costas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) é responsável pela investigação do caso.

Fonte: Notícias ao Minuto.

