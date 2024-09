Crianças são encontradas em contêiner de lixo em Sinop | MT

Foto: Reprodução/Instagram/@pmmt_oficial | Duas crianças foram encontradas sozinhas em um contêiner de lixo em Sinop, Brasil. O caso chocou a cidade e destacou a importância da intervenção.

Na madrugada deste sábado (28), um morador do Bairro Jardim Primavera, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, se deparou com uma cena inusitada e preocupante: duas crianças, de 5 e 6 anos, estavam sozinhas atrás de um contêiner de lixo. Segundo a polícia, o morador imediatamente recolheu os meninos e acionou os agentes de segurança pública.

O caso rapidamente chamou a atenção das autoridades e do Conselho Tutelar. Os meninos não conseguiram explicar onde estavam seus pais, mas estavam com um celular, o que ajudou as autoridades a localizar a mãe das crianças. Esta, por sua vez, informou que não estava em Sinop e que havia deixado os filhos sob os cuidados do pai. No entanto, ao indicarem o endereço do pai, ele não foi encontrado no local.

Na madrugada deste sábado (28), um morador do Bairro Jardim Primavera, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, se deparou com uma cena inusitada e preocupante: duas crianças, de 5 e 6 anos, estavam sozinhas atrás de um contêiner de lixo. Segundo a polícia, o morador imediatamente recolheu os meninos e acionou os agentes de segurança pública.

O caso rapidamente chamou a atenção das autoridades e do Conselho Tutelar. Os meninos não conseguiram explicar onde estavam seus pais, mas estavam com um celular, o que ajudou as autoridades a localizar a mãe das crianças. Esta, por sua vez, informou que não estava em Sinop e que havia deixado os filhos sob os cuidados do pai. No entanto, ao indicarem o endereço do pai, ele não foi encontrado no local.

Como as crianças foram encontradas?

Um morador do Bairro Jardim Primavera notou as crianças atrás de um contêiner de lixo durante a madrugada. Preocupado com a situação incomum, ele recolheu os meninos e contatou a polícia. O Conselho Tutelar foi acionado para averiguar o estado das crianças e tentar localizarem seus responsáveis.

Onde estavam os pais das crianças?

Com a ajuda do celular encontrado com os meninos, os conselheiros conseguiram contato com a mãe, que revelou estar fora de Sinop. Ela informou que tinha deixado os filhos com o pai das crianças. Contudo, ao dirigirem-se ao endereço fornecido pela mãe, os policiais não encontraram o pai.

Os vizinhos, ao serem questionados, afirmaram nunca terem visto as crianças na região e também não conheciam o pai. A situação tornou ainda mais complicado entender o que realmente havia acontecido considerando essas declarações.

Qual foi o estado das crianças quando encontradas?

Segundo a Polícia Militar, as crianças não apresentavam sinais de lesões ou maus-tratos. Elas estavam vestidas adequadamente e pareciam estar bem nutridas. Embora estivessem fisicamente bem, o cenário de abandono gerou preocupações quanto ao bem-estar emocional e psicológico desses menores.

O papel das autoridades e próximos passos

O caso foi rapidamente atendido pelas autoridades, reforçando a importância da colaboração entre a comunidade e os serviços de segurança pública. As crianças foram encaminhadas para um abrigo, onde poderão receber o suporte necessário até que a situação familiar seja resolvida. As investigações continuam para localizar o pai e entender o contexto em que ocorreu o abandono.

Este incidente sublinha a necessidade de um olhar atento da sociedade para casos de possíveis negligências e a importância do rápido atendimento das autoridades para garantir a segurança e bem-estar dos menores.

Fonte: Portal O Antagonista e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/2024/10:10:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...