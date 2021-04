Crianças usadas em ritual religioso contra Covid-19 são resgatadas no Pará

(Foto:Reprodução) – O caso ocorreu na comunidade de Vila do Treme. Segundo testemunhas, as crianças seriam sacrificadas ao fim do ritual.

Crianças que estariam sendo usadas por uma família para ritual religioso foram resgatadas na comunidade de Vila do Treme, no município de Bragança, nordeste do Pará. Segundo testemunhas, no final da cerimônia, que tinha como objetivo acabar com a pandemia da Covid-19, as crianças seriam sacrificadas.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram cenas do ritual. Nas imagens, um grupo de pessoas aparece rezando em volta de crianças, que choram e gritam. Ao redor, outras pessoas tentam impedir a ação e são afastadas pelo grupo que realizava o ritual.

A Polícia Civil foi acionada e foi até o local. De acordo com a PC, três crianças que estavam envolvidas no ato foram resgatadas pelo Conselho Tutelar. As crianças foram encaminhadas para cuidados em um abrigo. O G1 Pará solicitou à Polícia Civil atualizações sobre o estado físico e psicológico das crianças e aguarda retorno.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso por meio da Superintendência Regional do Caeté. Ainda segundo a PC, novas diligências serão realizadas a partir dos depoimentos coletados para apurar o caso e identificar todos os envolvidos. A PC não confirmou a prisão de nenhum dos envolvidos.

