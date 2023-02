Crime de 1997 – Juri absolve réu acusado de homicídio em Novo Progresso

Acusado de homicídio Valecir Hoffmann (Gringo) é absolvido pelo Júri a pedido de MP e defesa.

Em julgamento realizado nesta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, hoje (4) pela 2ª Vara pelo Tribunal do Júri de Novo Progresso, os réus VALECIR HOFFMANN conhecido popularmente por Gringo, foi inocentado pelo tribunal do júri com 10 x 0. O juri foi realizado nas dependências da câmara municipal de Novo Progresso-PA.

Leia mais:Crime de 1997- Vinte e seis anos após crime, réus tem data marcada para enfrentar júri popular em Novo Progresso

Gringo e seu irmão e JUAREZ HOFFMANN conhecido por Pingo foram acusados como responsáveis pelo assassinato da fazendeira ROZELI CAPELARI BORDIM e VITAL CAPELARI BORDIM, supostamente motivado por herança, vez que a vítima era viúva de JACI HOFFMAN popular Nego.

Leia mais:Pingo e Gringo – Crime de 1997 em Novo Progresso estão presos no MT acusados de duplo homicídio

*Após 19 anos-Progressense é preso no Mato Grosso por duplo homicídio

Reunido em sala secreta, o Conselho de Sentença, por maioria de votos 10 x 0, acolheu os pedidos do MP e defesa e absolveu o réu.

O juiza do Tribunal do Júri, Oraya Muniz Calixto de Oliveira, observando a decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão penal deduzida, pelo MP para CONDENAR o réu.

O júri se estendeu noite adentro – outro réu JUAREZ HOFFMANN conhecido por Pingo, o Jornal Folha do Progresso, aguarda acesso à decisão.

Matéria em atualização….

