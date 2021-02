Após clamor popular, a secretaria de obras do município de Novo Progresso amanheceu nas ruas com equipe de trabalho.

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – A reportagem do Jornal Folha do Progresso constatou que o clamor dos comerciantes da avenida Jamanxim estava sendo priorizado e os serviços de tapa buraco estava concentrado no local onde recentemente pediram ação da prefeitura via redes sociais e a imprensa.

Moradores reclamam da morosidade do prefeito Gelson Dill (MDB), que foi vice-prefeito no mandato anterior em fazer o sistema funcionar, com as chuvas o estrago nas vias públicas foi grande, há necessidade de serviços emergências pelos quatro cantos do município.

A imprensa faz sua parte

É premente levar a conhecimento, a importância da sociedade na vida pública, os políticos tem que compreender que a Administração Pública não caminha sozinha, não vive acéfala, sem seus líderes. O Prefeito e os Secretários, isoladamente, não conseguem fazer funcionar, de forma correta e integral, os serviços devidos ao povo.

A imprensa faz sua parte em parceria com a sociedade sempre alertando os administradores pelo qual são chamados em cumprir com seu dever, sempre ao lado do povo!

