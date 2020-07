CRLV e CNH digital já estão disponíveis em todo o Brasil

(Foto:Reprodução) – Após a adesão de mais 5 estados em 2020, o CRLV e a CNH digital já podem ser usados em todo o País por meio do aplicativo gratuito

Com adesão aos poucos em cada estado brasileiro, agora finalmente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) estão disponíveis em todo o país na versão digital. O último estado a aderir foi o Pará, nesta quarta-feira (1º). Os condutores podem acessar os documentos digitais – que são ambos de porte obrigatório – pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

A versão eletrônica começou a ser oferecida no final de 2018 e, atualmente, já conta com 4.083.150 de CRLV digitais no Brasil. Vale lembrar que os documentos eletrônicos trazem todas as informações das versões impressas, podendo ser acessado mesmo que o proprietário esteja sem acesso à internet, já que o aplicativo gera um arquivo PDF com uma assinatura digital, que garante a autenticidade do documento.

E se necessário, é possível imprimir o documento físico em qualquer impressora, visto que a autenticidade se dá por um QR Code, que pode ser apresentado e consultado pelos agentes de trânsito em uma eventual fiscalização.

Os documentos digitais são protegidos por uma senha de acesso de quatro dígitos, exigida para o login no CDT. Contudo, o acesso também é possível usando a impressão digital do usuário em celulares que possuam leitor por biometria.

O aplicativo oferece ainda outras funcionalidades, como consultar o histórico de emissão da CNH, compartilhar o CRLV, consultar infrações e receber notificações de aviso de vencimento da CNH e de recall.

É possível compartilhar o CRLV Digital com até cinco pessoas ao mesmo tempo, desde que elas também tenham instalado o aplicativo. Quem recebe o CRLV digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito. E para cancelar o compartilhamento, basta selecionar essa opção no aplicativo.

O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS.

“Essa é uma revolução de décadas, uma verdadeira transformação digital proposta pelo Governo Federal, que vai trazer muita facilidade ao cidadão brasileiro, permitindo que ele possa ter, na palma da mão, os documentos eletrônicos com o mesmo valor jurídico dos físicos. É uma medida que desburocratiza processos e reduz custos com muita agilidade e praticidade”, afirma o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Passo a passo

1. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

2. Faça o cadastramento, lembrando que o usuário também servirá para acessar o Portal Gov.br. Se o usuário já for cadastrado no portal do governo, basta usar os mesmos login e senha.

3. Após a ativação, fazer login no aplicativo, clicar em “veículo” e “adicionar documento”, que pode ser tanto a CNH quanto o CRLV digitais.

4. Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta informar o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo – CRV (antigo DUT).

5. Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste momento, será disponibilizado o CRLV Digital no celular.

6. Por fim, será solicitado que o usuário crie uma senha de quatro dígitos, que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. O CRLV digital poderá ser acessado pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.

