Cruzeiro vence o Vasco e retorna à Série A após três anos

(Foto:Reprodução) – O Cruzeiro está de volta à Série A. Nesta quarta-feira, a Raposa venceu o Vasco por 3 a 0 e garantiu o acesso antecipado à elite do futebol brasileiro.

Em noite de Mineirão cheio, Machado, Edu e Luvannor marcaram os gols do retorno à primeira divisão.

Com sete jogos ainda pela frente, o líder Cruzeiro chega a 68 pontos abre 20 de vantagem no G4. Assim, nem o Vasco – quarto colocado com 48 pontos – e nem o Londrina – quinto lugar com 45, mas que pode terminar a rodada com 48 – podem alcançar o time mineiro pois ainda possuem um confronto direto.

Do outro lado, o Vasco voltou a ficar em situação complicada na Série B, pois podem ver o Londrina igualar sua pontuação.

Na próxima rodada, o Vasco terá o confronto direto contra o Londrina, na quinta-feira da semana que vem, em São Januário. Já o Cruzeiro, que ainda busca confirmar o título, viaja para encarar a Ponte Preta, em Campinas.

Mesmo com a festa mineira, o Vasco começou bem a partida e impediu o Cruzeiro de pressionar nos primeiros minutos. Com isso, a partida ficou concentrada entre as intermediárias, sem qualquer lance de perigo.

Aos poucos, o Cruzeiro passou a dominar a partida. Tanto que aos 24 minutos os donos da casa abriram o placar. Felipe Machado roubou a bola de Eguinaldo e chutou de fora da área. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Thiago Rodrigues, que ainda tentou a defesa com o pé.

O revés foi sentido pelo Vasco, que viu o Cruzeiro aumentar o domínio da partida. Os mineiros quase ampliaram aos 39 minutos, quando Bruno Rodrigues cobrou falta na trave.

No segundo tempo, o Vasco tentou se lançar ao ataque em busca do empate. No entanto, o Cruzeiro aproveitou os espaços para marcar o segundo gol, aos 14 minutos. Bruno Rodrigues foi lançado, entrou na área e tocou para Edu apenas empurrar para a rede.

Mais uma vez, o revés fez o Vasco diminuir a intensidade. Os cruzmaltinos voltaram a ter muita dificuldade e viam o Cruzeiro dominar o jogo com tranquilidade.

Com a boa vantagem, o Cruzeiro passou a administrar o resultado. Mesmo assim, os donos da casa continuavam levando mais perigo que o Vasco. Os mineiros sacramentaram o acesso aos 40 minutos. Luvannor recebeu passe na área e finalizou. Mais uma vez, a bola desviou na zaga e enganou Thiago Rodrigues para dar números finais no Mineirão.

22/09/2022

