Professor de boxe é morto a tiros enquanto dava aula na própria academia na BA

Crime foi cometido no início da noite de terça-feira (20), em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. A esposa da vítima, que trabalhava com ele, presenciou toda a ação.

Um professor de boxe foi morto com três tiros enquanto dava aula na própria academia no bairro Gleba E, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu no início da noite de terça-feira (20). Alunos e a esposa do homem, que trabalha com ele, presenciaram toda a ação.

A vítima foi identificada como Rodrigo Souza, de 30 anos. Na manhã desta quarta-feira (21), a reportagem conversou com a companheira dele, que deu detalhes sobre a situação. Abalada, ela contou que os suspeitos fingiram estar interessados em aulas.

O nome da mulher não vai ser divulgado por questões de segurança. Ela relatou que trabalhava como atendente da academia, quando dois homens chegaram em um carro e pediram informações sobre a academia, as aulas e o professor.

Quando os suspeitos identificaram Rodrigo, que atendia alunos, foram na direção dele e dispararam várias vezes. Depois, fugiram do local no mesmo veículo em que chegaram. Câmeras de segurança registraram parte da confusão. Na gravação, é possível ouvir o momento dos disparos e muita gritaria. Uma das pessoas que grita é a esposa de Rodrigo, que pede socorro. O professor foi levado para o Hospital Geral de Camaçari, mas já chegou à unidade sem vida.

Em nota, a Polícia Militar informou que procurou os suspeitos, mas não conseguiu localizar ninguém. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ainda não se sabe o que motivou o assassinato. O corpo de Rodrigo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. Não há detalhes sobre o sepultamento dele, até o momento.

Além de ensinar boxe, Rodrigo também era professor de artes marciais, muay thai e kickboxing. A academia fundada por ele é o Centro de Treinamento Benção Fight. O professor deixa a esposa e uma filha, de 5 anos.

