Cuiabá bate o Fortaleza no Castelão e começa o Brasileirão com vitória

O Cuiabá começou o Campeonato Brasileiro com vitória. Há pouco, a equipe não tomou conhecimento de um Castelão com bom público, e venceu o Fortaleza por 1 a 0. O único gol foi marcado por Everton, logo aos 7 minutos.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário do Cuiabá é o Fluminense, que empatou com o Santos, na estreia. O jogo será na Arena Pantanal, no próximo sábado (16).

Antes, o Dourado volta as atenções para a Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, a equipe encara o Racing, fora de casa, no estádio El Cilindro, na região Metropolitana de Buenos Aires.

Os dois times venceram na estreia da competição. Os argentinos ganharam de 1 a 0 do River Plate-URU. Já os mato-grossenses bateram os peruanos do Melgar por 2 a 0, na Arena Pantanal.

O jogo – Mesmo atuando fora de casa, foi o Cuiabá que saiu na frente. Logo aos 7 minutos, Rafael Gava cobrou falta na área, Titi cortou e a bola ficou com Everton, que pegou de primeira. A bola ainda desviou na defesa, antes de parar no fundo do gol.

O Fortaleza teve a chance do empate, aos 19. Após lateral cobrado na área, a bola sobrou para Lucas Crispim, que, na marca do pênalti, tentou o chute de primeira. A bola bateu em João Lucas e não entrou.

Aos 31, nova oportunidade para os nordestino. Lucas Crispim cruzou na área e Ceballos cabeceou. Walter desviou com as pontas dos dedos, a bola bateu no travessão e saiu. No primeiro tempo, o Fortaleza ainda chegou com perigo, aos 38, em cabeceio de Robson, e aos 42, em chute de Matheus Vargas.

No segundo tempo, o Cuiabá criou uma boa oportunidade logo no minuto inicial. Rodriguinho pegou o rebote do lateral cobrado na área e chutou rasteiro. O goleiro Max defendeu. O Fortaleza respondeu com Matheus Jussa, no minuto seguinte. O volante bateu forte da entrada da área e Walter fez a defesa.

O Tricolor teve chance de empatar a partida aos 27, quando Kayzer cabeceou para trás, Romero chutou e a bola saiu pela linha de fundo, após desviar em Marllon. Um minuto depois, Hércules finalizou forte de fora da área e exigiu uma grande defesa de Walter.

O goleiro foi novamente acionado aos 32, quando Renato Kayzer recebeu cruzamento e cabeceou firme. À queima-roupa, o goleiro do Cuiabá levou a melhor.

Além de suportar a pressão do adversário, o Dourado ainda chegou com perigo em duas oportunidades. Aos 39, Alesson finalizou e Max defendeu. Aos 43, foi a vez de Elton tentar de perna esquerda e o goleiro do Leão levar a melhor. (As informações são do Só Notícias/Herbert de Souza – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/07:42:32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...