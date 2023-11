Cuiabá é derrotado pelo Vasco na Arena Pantanal

O Cuiabá acabou derrotado por 2 a 0 para o Vasco, há pouco, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Gabriel Pec e Orellano, que agora quebra o jejum de três jogos e segue vivo na corrida contra a zona de rebaixamento.

O resultado foi muito importantes para o clube carioca na luta contra o Z4. Com 34 pontos, o Vasco é o 17º colocado, apenas três pontos atrás de Santos e Bahia, que já jogaram na rodada. O Cuiabá se manteve com 40 pontos, na décima posição.

A saga do Vasco contra o rebaixamento terá um novo capítulo na próxima segunda-feira, no clássico diante do líder Botafogo, em São Januário, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, o Cuiabá visitará o Santos, outro ameaçado pela degola, na Vila Belmiro, às 20h (horário de Mato Grosso).

O primeiro tempo na Arena Pantanal foi de poucas emoções, moroso e truncado por sequências de perde e ganha no meio de campo. O Cuiabá, mais tranquilo, marcava a partir da linha média sem pressionar a saída vascaína e buscava o erro do adversário para sair em velocidade.

O Cruzmaltino, inseguro pela situação na tabela e estar jogando na casa do adversário, rodava a bola de um lado para o outro e tinha dificuldades para penetrar. Com o jogo concentrado entre as intermediárias, os dois goleiros tiveram pouco trabalho nos primeiros 45 minutos.

Só um lance levantou a torcida, aos 36 minutos. Escapada do Cuiabá pela esquerda, Denilson levantou na área e Deyverson, de costas para o gol, tentou cabeceio para encobrir Léo Jardim. O goleiro vascaíno se esticou todo, deu um tapinha na bola e cedeu o escanteio.

O segundo tempo começou mais animado e o Cuiabá chegou perto do gol nos primeiros minutos. Aos dois, Matheus Alexandre fez grande jogada na direita da área, passou pelo meio de dois defensores e tentou o cruzamento rasteiro. A defesa rebateu e Denilson pegou a sobra fora da área e mandou um balaço, que desviou em Medel e acertou a trave.

Dois minutos depois, cruzamento da esquerda na área vascaína e Deyverson subiu mais que a zaga e finalizou de cabeça à esquerda do gol defendido por Leo Jardim.

O Vasco reagiu e ensaiou uma pressão. Aos 11, Zé Gabriel cruzou da intermediária na ponta direita para PH livre. O lateral tocou para o meio da área, a zaga rebateu e Praxedes arriscou o chute na sobra. A bola não tinha a direção do gol, mas Sebástian Ferreira tocou e acertou a trave. No rebote, Gabriel Pec, livre na pequena área, cabeceou para o fundo da rede.

Com o gol, o Vasco recuou e passou a jogar fechado em seu campo, com o Cuiabá assumindo a iniciativa em busca do empate. O jogo ganhou contornos dramáticos com a pressão do Dourado aumentando conforme o final do jogo se aproximava. Os lances na área vascaína forma se sucedendo e o duelo se tornou um verdadeiro ataque contra defesa com os onze cruzmaltinos se posicionando em seu campo.

Ao contrário do que aconteceu na rodada passada contra o Goiás, o Vasco soube segurar o resultado e selou a vitória com um golaço de Orellano aos 53 minutos. O argentino recebeu na linha média e foi avançando e deixando os defensores pelo caminho até entrar na área e tocar na saída de João Carlos.

Fonte: Só Notícias com Gazeta Esportiva (foto assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/11/2023/08:03:11

