Divulgado imagem dos foragidos da delegacia de Novo Progresso

Da esquerda para a direita: Wanderson de Jesus, Jairo dos Santos e Francimar, vulgo China. (Foto:Divulgação)

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, conseguiu identificar os três foragidos da cadeia em Novo Progresso.

A fuga ocorreu por volta das 04h00min do último domingo, 7 de abril de 2024, após serrar a cela e fugir.

Entre os crimes cometidos pelos detentos estão:homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto.

A polícia pede que quem tiver informações sobre os foragidos, avise delegacia de policia mais próxima ou que entre em contato pelo telefone 190. Sua identidade será mantida em sigilo absoluto.

Entenda o caso e Leia mais: Presos serram grades e fogem da Cadeia em Novo Progresso

