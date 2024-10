Empresário é encontrado morto em estrada vicinal de Tucumã | PA

Foto: Reprodução | Corpo de empresário e odontólogo conhecido em Tucumã no sul do Pará foi encontrado por motorista de transporte escolar na manhã desta quarta (23).

A Polícia Civil de Tucumã, no sul do Pará, instaurou um inquérito para investigar a morte do empresário Gustavo Silva Oliveira, popularmente conhecido como “Dentista”. Seu corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, em uma estrada vicinal nas proximidades da Vila do Cuca, na zona rural do município.

O motorista de um veículo de transporte escolar, que passava pelo local, foi quem fez a descoberta do corpo, que estava a cerca de 30 km do centro de Tucumã, seminu e às margens da Vicinal 12. O corpo foi removido e levado para um exame cadavérico em um hospital particular da cidade.

As investigações estão sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, lideradas pelo delegado Bruno Geovane.

A polícia analisa as hipóteses de latrocínio ou roubo e sequestro seguido de morte. O ex-vereador “Goiaba”, pai da vítima, revelou que na tarde da terça-feira, 22, a casa de Gustavo apresentava sinais de arrombamento, incluindo manchas de sangue e um cofre danificado.

Também foi reportado que o veículo Chevrolet Onix, de cor branca, pertencente ao empresário, não estava na garagem, o que fortalece a suspeita de um possível latrocínio.

Gustavo Silva Oliveira era proprietário de uma clínica odontológica e de um rancho bastante conhecido na região.

As polícias Civil e Militar continuam a buscar informações que ajudem a identificar e capturar os responsáveis pelo crime, que tem gerado grande repercussão e choque na comunidade local devido ao prestígio que o jovem tinha na cidade.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/15:41:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...