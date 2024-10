Você sabe o que é SAF? Entenda de uma vez

Foto: Pixabay | Modelo que transforma equipes em clube-empresa visa trazer gestão profissional para equipes; Brasil tem exemplos positivos na Série.

Entenda o que é SAF e saiba quais times brasileiros já adotaram o formato

Nos últimos anos um novo termo surgiu no futebol brasileiro, a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Dessa forma, muitos clubes aderiram ao sistema, outros tem planos para também se tornarem, mas muita gente ainda não sabe de fato o que essa ação significa.

Inclusive, as mudanças dos clubes movimentam plataformas como a Betfair Brasil e deixam a torcida apreensiva para saber se o seu clube do coração irá melhorar ou não com uma alteração desse tipo.

Já existem exemplos de equipes que se tornaram SAF tanto nos denominados clubes menores, como também em gigantes, com muita expressão no futebol brasileiro.

Entenda o que é SAF

A Sociedade Anônima de Futebol foi criada com a Lei 14.193/2021, permitindo que clubes do futebol brasileiro se transformassem em empresas. Dessa forma, desde 2021, diversas equipes aderiram o modelo.

A SAF também adota um regime mais realista para a aprovação dos sócios, já que apenas a maioria presente precisa concordar com uma determinada situação.

Outro ponto é que, com a SAF, é necessário modernizar as administrações dos clubes, tanto na gestão quanto na governança, o que geralmente resulta em maior transparência.

Portanto, a ideia de mudar um clube para SAF é para trazer uma gestão profissional, contando com mais investimentos, organizando as finanças e captando recursos para erguer as equipes.

Vale destacar que o dono da SAF, que detém a maior porcentagem das ações do clube, pode revender parte delas ou até mesmo a totalidade. Um investidor pode, inclusive, optar por comprar uma equipe, reestruturá-la e vendê-la com valorização, como fez Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro.

SAFs na elite do futebol brasileiro

Atualmente, quatro equipes na elite do futebol brasileiro são SAFs, e já existem exemplos positivos e negativos. A primeira SAF do país foi o Cuiabá, comandado pela Família Dresch desde 2009. Com um modelo de gestão realista, o clube tem conseguido se manter na primeira divisão nacional.

Outro exemplo é o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno assumiu a SAF do clube em um momento complicado, na Série B e com muitas dívidas. Com ele, a equipe se reestruturou, voltou para a elite e se valorizou.

Após isso, Ronaldo vendeu as suas ações para Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, e conquistou um excelente retorno. O pentacampeão investiu R$ 50 milhões para comprar o clube em 2022 e vendeu por R$ 600 milhões.

Outra equipe que está obtendo sucesso como SAF é o Botafogo. O empresário norte-americano John Textor é o dono do clube e, atualmente, montou um dos melhores elencos do país, brigando por grandes títulos.

O Vasco da Gama também se tornou SAF, mas esse é um exemplo negativo. O clube vendeu 70% das ações para a 777 Partners, mas a empresa enfrentou problemas e foi afastada, com o contrato suspenso. Atualmente, a diretoria, liderada por Pedrinho, comanda o clube, que pode ser revendido pela 777 Partners em breve.

O Santos também pode se tornar um clube-empresa. O possível proprietário do clube seria ninguém menos que a grande estrela do futebol, Neymar. Os rumores começaram no final de 2023, mas ainda não foram confirmados.

