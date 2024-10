Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho do casal

Foto: Reprodução / Redes Sociais | Informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora. Ela já é mãe de Zoe, de cinco anos.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão aguardando o primeiro filho do casal. A informação foi confirmada pela assessoria dela ao g1 nesta quarta-feira (16).

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem., afirma a equipe de Sabrina”, diz a nota enviada pela equipe de Sabrina.

O casal está junto desde fevereiro de 2024 e noivou em setembro. Ela já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.

Recentemente, Nicolas participou do programa “Lady Night”. No episódio que foi ao ar na última terça-feira (15), a apresentadora questionou Nicolas se ele achava que iria se casar e ter filhos com Sabrina. “Eu acho”, respondeu o ator, sorridente.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/09:55:48

