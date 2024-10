Bola de Ouro: quanto vale o troféu dado ao melhor do mundo?

Cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontece na próxima segunda-feira (28). | Divulgação/France Football

Troféu que homenageia os melhores jogadores do mundo tem valor estimado em milhares de euros, mas seu prestígio vai além do financeiro.

Na próxima segunda-feira (28), será entregue a cobiçada Bola de Ouro, um dos mais prestigiados prêmios do futebol, concedido pela revista France Football ao melhor jogador da temporada.

Entre os candidatos ao troféu deste ano, estão grandes nomes do esporte, como Vini Jr., Jude Bellingham e Rodri. Enquanto os holofotes se voltam para quem levará o troféu para casa, uma curiosidade surge: quanto custa a famosa Bola de Ouro?

O valor da Bola de Ouro não é facilmente mensurável. Para os atletas, ela representa a coroação de uma carreira brilhante e, para os fãs, é um símbolo do auge do futebol mundial. Contudo, o preço pode ser estimado ao analisar os materiais usados em sua fabricação, por exemplo.

O troféu, que é um verdadeiro ícone do futebol, custa cerca de 3 mil euros (aproximadamente R$ 18,5 mil) apenas em termos de produção, considerando os itens de joalheria. No entanto, seu valor simbólico e de mercado pode atingir a impressionante cifra de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).

O QUE COMPÕE A BOLA DE OURO?

Apesar de sua aparência luxuosa, o troféu não é feito de ouro maciço, mas sim banhado a ouro. Segundo especialistas, a Bola de Ouro contém aproximadamente 5 quilos de ouro 18 quilates.

“O troféu é formado por duas placas de latão que são unidas e soldadas no formato de uma bola de futebol”, explica um representante da France Football. Após essa etapa, o interior é preenchido com um material semelhante à cera, e só então a superfície recebe o banho de ouro.

Além disso, o troféu repousa sobre uma base feita de pirita, popularmente conhecida como “ouro de tolo”, devido à sua aparência semelhante ao metal precioso, embora seja muito menos valiosa. Juntas, a bola e a base pesam cerca de 7 quilos e medem 31 centímetros de altura por 23 centímetros de largura.

A grandeza da Bola de Ouro, portanto, não se reflete apenas nos materiais que a compõe, mas no significado que carrega para os jogadores e para o universo do futebol.

