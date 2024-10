Henrique da dupla com Juliano, fisga o pescoço de amigo durante pescaria

Momento em que Henrique tenta retirar o anzol da nuca de Fabio | ( Reprodução Redes Sociais )

Em vídeo nas redes sociais o sertanejo aparece tentando, sem sucesso, remover o objeto que havia perfurado a nuca do influenciador.

A pescaria é uma atividade apreciada por muitos, mas é fundamental tomar precauções necessárias para evitar acidentes. A dupla sertaneja Henrique e Juliano sentiu literalmente na pele a importância de priorizar esses cuidados.

Durante uma pescaria, um momento de tensão surgiu quando o cantor Henrique acidentalmente fisgou o pescoço do influenciador Fábio Neto com um anzol.

Um vídeo postado no Instagram de Fábio capturou os momentos dramáticos em que o grupo tentava resolver a situação. Nas imagens, Henrique tenta, sem sucesso, remover o anzol que havia perfurado a nuca do influenciador.

Outros participantes da pescaria também se empenham em retirar o objeto de forma segura, mas o grupo ficou na embarcação até o anoitecer, sem conseguir solucionar o problema.

Ao final do vídeo, uma das pessoas na embarcação pergunta se Fábio não prefere remover o anzol em um hospital com anestesia. Embora o vídeo não mostre como o incidente se resolveu, tudo acabou bem e Fábio aparentemente conseguiu retirar o objeto

Com um toque de ironia, Fábio legendou a publicação: “Mais uma pescaria concluída com sucesso”.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/14:23:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...