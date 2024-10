Morre Graciane Azevedo, que disputou posto de morena do Tchan com Scheila Carvalho, aos 47 anos

Graciane Azevedo disputou o posto de morena do Tchan — Foto: Reprodução/X

Ex-dançarina foi finalista juntos com Viviane Araujo e Rosiane Pinheiro; ela teve um infarto

Graciane Azevedo disputou o posto de morena do Tchan

Graciane Azevedo, que disputou o posto de morena do É o Tchan!, sendo finalista com Scheila Carvalho, Viviane Araujo e Rosiane Pinheiro em 1997, morreu aos 47 anos. Conforme o comunicado divulgado nas redes sociais da ex-dançarina, ela teve um infarto, nesse sábado (18), e não resistiu.

“Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e, infelizmente, não resistiu. Em breve, daremos mais informações sobre o sepultamento. Nesse momento de dor, pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado”, diz o post.

Siga a Quem nas redes :

Em conversa com a Quem, Rosiane lamentou a morte da colega: “Lembro dela dançando no programa do Faustão. Muito triste! Ela era uma pessoa incrível”. Nas redes sociais, a ex-Gang do Samba declarou: “Meu Deus! Que tristeza! Uma mulher guerreira, de fé e com muita alegria! Todo meu sentimento a família, que Deus conforte o coração de vocês”.

Seguidores também lamentaram. “Que Deus conforte todos os familiares e amigos! Muita luz e paz a essa família!!!!”, disse uma pessoa. “Estou sem acreditar !!!! A ficha ainda não caiu …”, declarou outra. “Inacreditável!!! Guardarei em meu coração e serei grata por tanto carinho, levarei pra vida lindas memórias. Descansa nos braços do pai, meu amorzinho”, acrescentou mais uma.

Após perder o concurso, Graciane seguiu investindo na dança, mas no ramo da educação. Ela se tornou empresária e abriu uma escola de dança, que já possui 25 anos de funcionamento. Ela deixa um filho, Manuel Azevedo.

Fonte: William Amorim/revistaquem.globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/15:08:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...