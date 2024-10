Operação tem repórter da Record com helicóptero e viatura do Ibama em frigorífico de Novo Progresso;vídeo

Um fato não atípico aconteceu na manhã desta terça-feira, 22 de outubro de 2024, viaturas de fiscalização ambiental chegaram rapidamente no pátio de um frigorífico em seguida um helicóptero com repórter da tv Record SP) desce e segue os fiscais que agem em uma operação até então sigilosa.

Um funcionário da empresa (frigorífico) filmou a ação e divulgou nas redes sociais. A ação com presença da reportagem nacional chamou atenção dos moradores que revidaram em comentários nas redes sem entender o motivo da operação no frigorífico. O frigorífico ainda não emitiu nota.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, teve até a sede do Ibama em busca de informações, sem sucesso, as operações não são divulgadas somente através da assessoria de imprensa em Brasília, que não atendeu a solicitação de informação, até o fechamento desta matéria. “Nós não tivemos nenhuma explicação do ministério ou da presidência do Ibama. Mas a única coisa que aconteceu foi a operação de combate ao criação ilegal de gado”. O frigorífico estaria abatendo bovinos criados ilegalmente na Flona Jamanxim e de áreas embargadas, disse uma fonte.

A publicidade dada a uma sequência de operações contra a criação de gado em áreas embargadas, nas últimas semanas, levou à união de produtores em combate aos abusos dos fiscais ambientais em Novo Progresso.

Produtores vêm relatando nas redes sociais, as apreensões de bovinos, em meio a operação do Ibama,eles acusam os coordenadores e agentes de fiscalização, de abusos.

