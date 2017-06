Cuiabá fica no empate com o ASA pela Série C na Arena Pantanal

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto: arquivo/assessoria) O Cuiabá acaba de empatar em 1 a 1 com o ASA (Agremiação Esportiva Arapiraquense), partida válida pela 7ª rodada da Série C, do Campeonato Brasileiro. O time de Mato-grossense é o 8º colocado do grupo A, com 6 pontos, empatado com o ASA, que ocupa a 7ª colocação na tabela por um saldo de gols melhor que o Cuiabá.

O jogo começou bastante movimentado, já no primeiro minuto Leandro Kível é lançado no ataque do ASA, mas Pitty do Cuiabá chegou primeiro e cortou a jogada. Cuiabá partiu para o ataque com Dourado, pela linha de fundo, mas o Mazinho cortou o lance e foi só um escanteio. Aos 7 minutos, o ataque do ASA fez um cruzamento pelo lado esquerdo, Doda recebeu e tocou para abrir o placar: 1 a 0 ASA.

Na sequencia Bileu do Cuiabá, carregou a bola pelo meio de campo, tocou Gedeílson que rolou para Elias, mas a zaga do ASA conseguiu recuperar e sai jogando com Airton. Aos 13 Robinho, do Cuiabá, arrisca da entrada da área e quase empata. A bola passa perto e o goleiro Carlão.

Aos 16 de novo Robinho, desta vez em uma bola lançada na área ele deu uma bicicleta. A bola passou muito perto do gol, levando novamente perigo para o ASA. Após muita insistência aos 20 minutos o time mato-grossense conseguiu o empate. Em uma cobrança de falta, a defesa do ASA cochilou, Dourado cobrou rápido e Bruno Sávio empatou a partida: 1 a 1.

Os dois times desperdiçaram algumas chances e aos 32 a partida foi interrompida. Mauro Viana caiu no gramado e o departamento médico entrou no campo para prestar atendimento. Ele precisou ser substituído e no lugar entrou André Lima. O primeiro tempo foi até os 49 e ficou mesmo em 1 a 1.

No segundo tempo o jogo recomeçou pegado. Aos 5 minutos ASA tem boa chance de gol, mas Djalma bateu forte e a bola subiu demais. Aos 8 minutos o Rafael Estevam do Cuiabá aproveitou um momento de bobeira da zaga do ASA, tocou para Elias que de cabeça mandou para fora.

Aos 15 Cuiabá tem chance passar a frente do placar, Elias levantou na área do ASA, mas o goleiro Carlão se esticou e ficou com a bola. Aos 20, ASA cobrou falta perigosa no lado esquerdo, Everton bateu na pequena área e Pitty colocou para escanteio. Everton cobrou novamente, mas Douglas afastou e salvou o Cuiabá.

Os dois times seguiram criando boas jogadas, mas sem gols. Aos 44 em uma bola cruzada na área do Cuiabá, Leandro Kível meteu o pé e Henal fez uma grande defesa, salvando o Cuiabá. Aos 49, juiz apitou e a partida terminou em empate 1 a 1.

O próximo jogo do Cuiabá será no próximo domingo (2), quando recebe na Arena Pantanal o Moto Clube, de São Luiz do Maranhão. O time é o 9ª colocado e está na zona de rebaixamento.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...