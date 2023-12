Em jogo de despedida, Suárez brilha e Grêmio vence o Vasco pelo Brasileirão

Tricolor está em quarto, enquanto o Gigante da Colina segue na briga contra o rebaixamento.

Em uma atmosfera de despedida emocionante para Luis Suárez, o Grêmio conquistou uma vitória crucial sobre o Vasco por 1 a 0, na noite deste domingo (3), na Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil torcedores gremistas lotaram o estádio para testemunhar o último jogo do Pistolero com a camisa tricolor.

No primeiro minuto do segundo tempo, Suárez protagonizou um momento de pura genialidade ao acertar um chute certeiro de fora da área, selando a vitória do Grêmio e recolocando a equipe gaúcha na zona de classificação para a Libertadores, ocupando agora a quarta posição. Ao longo dos 90 minutos, o Tricolor se mostrou superior e ainda se beneficiou da tensão vivida pelo time carioca, que, apesar de ir para a última rodada ameaçado de rebaixamento, mantém nas próprias mãos o destino na competição.

Com esse triunfo, o Grêmio atingiu 65 pontos, ultrapassando o Botafogo e assegurando a quarta posição na tabela. Apesar da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, que eliminou as chances de título para os gremistas, a equipe gaúcha depende exclusivamente de suas próprias performances para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Por outro lado, o Vasco permanece em 16º lugar, com 42 pontos, escapando momentaneamente da zona de rebaixamento devido à derrota do Bahia para o já rebaixado América-MG.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/22:32:06

