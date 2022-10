Cuiabá perde de virada para o Bragantino e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Cuiabá acaba de se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro.

Há pouco, a equipe foi derrotada de virada, por 2 a 1, pelo Bragantino, em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a terceira derrota seguida, o Dourado segue na zona de rebaixamento, com 30 pontos, a 1 de distância do Coritiba, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Coxa, porém, ainda joga nesta quinta-feira, contra o Palmeiras, em São Paulo (SP).

Neste momento, o Cuiabá está em 17º. Atlético-GO e Avaí têm 28 pontos, cada, e estão logo abaixo. O Ceará, que tem 32 pontos, também briga contra o rebaixamento.

Já o Bragantino coloca fim a um jejum de nove jogos sem vencer. Com isso, a equipe de Barbieri fica com 38 pontos e sobe para a 10ª posição.

Na próxima rodada, o Cuiabá volta a campo para enfrentar o Flamengo, na Arena Pantanal, às 18 horas (horário de Mato Grosso), no sábado. Já o Bragantino enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, às 18 horas do dia seguinte.

O jogo – Nos primeiros quinze minutos de jogo, uma chance para cada lado. O Cuiabá chegou primeiro, aos 10, com Valdívia, que arriscou de fora da área e mandou com perigo para o lado de fora do gol. Cinco minutos depois, o Bragantino respondeu. Helinho finalizou da entrada da área e viu a bola ir pelo lado de fora da meta de João Carlos.

A equipe paulista melhorou, mas foi o Cuiabá assustou Cleiton. Aos 29, em cobrança de falta do camisa 7, o goleiro espalmou. No lance seguinte, o arqueiro cometeu pênalti em André Luís, marcado após revisão do VAR. Na cobrança, Deyverson marcou. Nos acréscimos, o Bragantino deixou tudo igual. Depois de cobrança de falta, a bola sobrou para Popó, no rebote, e o atacante empatou.

O Bragantino voltou melhor ao segundo tempo e virou o jogo aos 15 minutos. Após boa jogada de Helinho pela esquerda, Lucas Evangelista tabelou com Artur, que chutou de primeira e fazer o segundo dos paulistas. Por volta dos 30, Osorio chutou rasteiro e viu Cleiton defender.

Logo depois o Bragantino respondeu com uma bola no travessão de Carlos Eduardo. Nos minutos finais, ainda, Artur e Aderlan chegaram com perigo, mas não conseguiram marcar mais um.

(Com informações da Redação Só Notícias – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 06/10/2022/

