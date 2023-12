Cuiabá perde para Flamengo no Maracanã mas garante vaga na Sul-Americana

O Flamengo venceu o Cuiabá, por 2 a 0, há pouco, na penúltima rodada do Brasileirão Série A, no Maracanã e foi a 66 pontos. O time mato-grossense segue com 48 pontos (em 12º) e com o encerramento da rodada, as derrotas do Santos e Vasco, Cuiabá e Corinthians (47 pontos) garantiram vagas na Sul-americana do ano que vem. O último jogo do Cuiabá também é na próxima 4ª feira à noite contra o Athlético Paranaense, na Arena Pantanal.

O Flamengo começou forte e logo com 5 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol após a bola sobrar para o atacante Luiz Araújo, que deu tapa de canhota na gaveta de João Carlos, abrindo o placar. Aos 21 minutos, O Cuiabá teve boa jogada com Jonathan Cafú, recebeu lançamento, arrancou e saiu cara a cara com Rossi, mas Fabrício Bruno desarmou na hora do chute.

O Cuiabá suportou bem a pressão nos primeiros 20 minutos e foi crescendo na partida, melhorando a marcação. Aos 37, o zagueiro do dourado, Matheus Alexandre, acabou perdendo a bola para Cebolinha, que invadiu a área e tocou para Arrascaeta finalizar, mas o goleiro João Carlos fez a defesa. O Flamengo conseguiu o 2º gol nos acréscimos, aos 48. O cruzamento de Arrascaeta não foi cortado pela defesa e Pedro mandou para o fui do das redes – 2 a 0.

No segundo tempo, o Cuiabá manteve marcação firme e criou boas jogadas. Aos 33 minutos, Clayson, um dos destaques do Dourado, sofreu o pênalti de Varela. Ele bateu e marcou o gol para o Cuiabá: 2 a 1. O empate no Rio seria um grande resultado para o Dourado, que no restrospecto fora de casa é um dos com maiores aproveitamentos e, se conseguisse, somaria um ponto e ficaria mais perto da vaga na Sul-Americana. Mas o confronto terminou em 2 a para o rubro-negro.

O confronto marcou a despedida dos gramados de um dos craques do Flamengo, o lateral Filipi Luis, que foi muito aplaudido ao encerrar a carreira com Maracanã lotado.

1 Palmeiras 69 pontos

2 Atlético MG 66

3 Flamengo 66

4 Grêmio 65

5 Botafogo 64

6 Bragantino 62

7 Fluminense 56

8 Athletico-PR 56

9 Internacional 52

10 Fortaleza 51

11 São Paulo 50

12 Cuiabá 48

13 Corinthians 47

14 Cruzeiro 46

15 Santos 43

16 Vasco 42

17 Bahia 41

18 Goiás 35

19 Coritiba 30

20 América MG 24

