Cruzeiro conta com gol contra para vencer o Grêmio e é vice-líder da Série B

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Náutico, no domingo (15/05), às 16 horas (de Brasília). O Grêmio, por sua vez, joga fora de casa contra o Ituano, na segunda-feira (16/05), às 20 horas (de Brasília). (As informações são da Gazeta Esportiva – foto: assessoria)

Com o resultado, a Raposa alcança a vice-liderança, com 13 pontos. Já o Tricolor Gaúcho ocupa a quarta posição, com 10.

Neste domingo, Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Independência, o time de Paulo Pezzolano venceu por 1 a 0, contando com gol contra de Rodrigo Ferreira.

You May Also Like