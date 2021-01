Santos vence o lanterna Botafogo na Vila Belmiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Soteldo, de voleio, abriu o placar logo no início do confronto. Mas, antes do intervalo, Pedro Raul converteu pênalti cometido por Laércio.

Cuca colocou em campo o que tinha de melhor neste domingo e levou o Santos à vitória em cima do Botafogo, por 2 a 1, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

You May Also Like