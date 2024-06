Cuiabá perde para o Inter e segue lanterna no Brasileirão

Só Notícias/Guilherme Araújo (foto: assessoria)

O Cuiabá foi derrotado pelo Internacional, por 1 a 0, há pouco, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em casa (Arena Pantanal), após os adiamentos de duas rodadas devido as enchentes no Rio Grande do Sul. Com o resultado, o Dourado segue na lanterna na competição. Durante a semana, a equipe mato-grossense havia vencido o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana e havia expectativa que hoje a equipe ‘embalasse’.

No primeiro tempo, logo aos 5 minutos, Clayson mandou bola cruzada pela área, mas Rochet deixou o gol e conseguiu garantir a defesa do Inter. Aos 11 minutos, o Cuiabá atacou novamente com Pitta, que recebeu pelo lado direito e chegou à linha de fundo mandou para Clayson que chutou por cima do gol.

Aos 16 minutos, o volante do Inter, Thiago Maia, levantou a bola na área para Bruno Henrique, que conseguiu o cabeceio, mas falhou na finalização. Aos 29 minutos, o Cuiabá se mantinha fechado na defesa e Vitão tentou a mesma estratégia de Maia, mas acabou mandado direto para a linha de fundo. Fim do primeiro tempo: 0 a 0.

No segundo tempo, aos 20 minutos, o colorado abriu o placar para garantir a vitória. Hugo Mallo, após cruzamento de Roberto Renan, teve liberdade para dominar e atravessou a defesa adversária, abrindo o placar para a equipe gaúcha: 1 a 0.

O Cuiabá tentou responder aos 40 minutos, após Luciano Gimenez ajeitar para Guilherme Madruga, que pegou de primeira e bateu forte. Mas o goleiro adversário fez bela defesa, espalmando pela linha de fundo.

Na próxima rodada, o Dourado terá pela frente o Vitória e em seguida o Criciúma, confrontos que tinham sido adiados devido a compromissos na Copa Verde.

