Com falha de Fábio, Fluminense cede empate ao Juventude no Brasileirão

Em duelo neste sábado, no Maracanã, Fluminense e Juventude empataram por 1 a 1. Com o resultado, as duas equipes chegaram a seis pontos, na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, com Marcelo, de pênalti. Na etapa final, Fábio saiu errado e Jadson deixou tudo igual.

O Fluminense só volta a campo no dia 11 de junho, no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos. Já o Juventude joga nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO, no Alfredo Jaconi, em partida adiada da quinta rodada.

O Juventude surpreendeu o Fluminense ao marcar os donos da casa sob pressão. Os gaúchos quase abriram o placar aos seis minutos, em chute de Nenê que foi na trave. Já os tricolores responderam com Cano, mas Gabriel fez a defesa.

Os visitantes seguiam com a postura ofensiva. Tanto que aos 21 minutos, Marcelinho aproveitou bola na área, mas chutou em cima de Fábio. Depois, foi a vez de João Lucas finalizar, mas Thiago Santos salvou.

Aos poucos, o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo e foi para o ataque. Os cariocas abriram o placar aos 40 minutos quando Martinelli foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Marcelo cobrou sem chance para Gabriel e deixou os donos da casa em vantagem no intervalo.

No segundo tempo, o Juventude voltou com postura parecida com a da etapa inicial. Os gaúchos tiveram chance de empatar aos 11 minutos. Após cruzamento rasteiro em direção a Erick, Thiago Santos se esticou para salvar o Fluminense.

O Juventude foi premiado com o empate aos 21 minutos. Fábio saiu errado a bola deu passe para Jadson. O jogador só teve o trabalho de mandar para a rede.

O revés fez o Fluminense ir para o ataque. Os donos da casa quase marcaram aos 24 minutos. Marcelo aproveitou bate e rebate e chutou para o gol, Cano se esticou para empurrar para a rede, mas viu a bola ir pela linha de fundo.

O Juventude conseguiu impedir as boas ações do Fluminense. No entanto, a situação mudou aos 39 minutos, quando Popó foi expulso e deixou os gaúchos com um jogador a menos. Os donos da casa tiveram chance de marcar em seguida. John Kennedy foi lançado na área e chutou em direção ao gol, mas viu Danilo Bola aparecer para salvar os visitantes.

O Tricolor seguiu com a pressão nos minutos finais. Só que o Juventude conseguiu segurar o resultado para sair do Maracanã com um ponto.

