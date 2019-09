Cuiabá vence Costa Rica e encara o Goiás na semifinal da Copa Verde

(foto: arquivo/assessoria)-O Cuiabá venceu o Costa Rica por 2 a 1, há pouco, na Arena Pantanal e vai enfrentar o Goiás na semifinal da Copa Verde. No primeiro jogo, semana passada, no Mato Grosso do Sul, houve empate em 1 a 1.

O Cuiabá começou muito bem a partida e logo com 5 minutos balançou as redes. Escudero driblou dois adversários, tocou para Marino que chutou de esquerda, o lateral do Costa Rica foi cortar, a bola encobriu o goleiro e entrou: 1 a 0 para o Dourado. Com vantagem e jogando em casa, o Cuiabá dominou o primeiro tempo enquanto que o adversário pouco criava e errava várias jogadas de finalização. Aos 39, Danilo fez falta, Marino do Cuiabá reclamou e levou amarelo. No finalzinho do primeiro tempo, o Cuiabá chegou com chance de fazer o 2º mas o atacante chutou por cima.

No segundo tempo, o Cuiabá continuou mandando no jogo e fez o 2º com logo com 7 minutos. Escudero aproveitou cochilo da zaga, roubou a bola e mandou forte no canto esquerdo e marcou: 2 a 0.

O Costa Rica pouco atacava e o Dourado explorava mais jogadas pelas laterais. O treinador fez mudança tirando Daniel e entrou Miracema, o time do Mato Grosso do Sul melhorou e chegou ao empate aos 25 minutos. Kanu dominou, chutou forte e fez bonito gol: 2 a 1. O placar ainda não tirava a vantagem do Cuiabá mas acendeu sinal de alerta. E o Costa Rica assustou novamente aos 32. Kanu invadiu a grande área e mandou na trave, quase marcando gol de empate.

Jean Patrick que entrou no lugar de Escudero passou a armar mais jogadas e criar melhores chances de gols. Rincon entrou bem pela direita, bateu cruzado e o goleiro pegou – Josiel estava livre e poderia fazer o terceiro. A partir dos 40 minutos, o Cuiabá passou a priorizar mais a posse e o toque de bola para gastar o tempo. No contra ataque, aos 42 minutos, Gugu chegou com perigo de empatar a partida e levar a decisão para as penalidades, mas chutou por cima. Aos 45, pela direita, Wesley foi para o ataque e a zaga do Cuiabá fez falta. A cobrança foi para fora.

Esta tarde, em Goiânia, o Goiás venceu o Luverdense por 4 a 2 e se classificou para a semifinal.

O Cuiabá tem apenas um dia de folga porque Domingo enfrenta, em Curitiba (PR), o Paraná pelo Brasileiro da Série B

