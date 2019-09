Athletico-PR vence Internacional e sai na frente na final da Copa do Brasil

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)/11/09/2019 22:41/- O Athletico-PR saiu em vantagem na decisão da Copa do Brasil contra o Internacional, nesta quarta-feira. Jogando na Arena da Baixada, a equipe da casa bateu o Colorado por 1 a 0 na partida de ida da final do torneio.

Pressionando os visitantes e controlando mais as ações da partida, o Furacão abriu o placar aos 12 minutos da 2ª etapa, em belo gol do volante Bruno Guimarães, após troca de passes com Marco Ruben. O tento foi o único do confronto e deu a vantagem para os paranaenses na volta.

A decisão da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira, também às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio em Porto Alegre. Para ficar com o título, o Internacional precisará vencer por dois gols de diferença, enquanto o Athletico-PR joga pelo empate. A competição não conta com o critério de gol fora de casa, logo, se o Colorado vencer por diferença de um gol, a taça será decidida nos pênaltis.

1º tempo

Jogando em casa, o Athletico-PR reteve mais a posse da bola na primeira etapa e tentou pressionar a equipe gaúcha. Apesar de passar mais tempo no campo do adversário, o Furacão finalizou na mesma quantidade que o Inter; 4 a 4, sendo que os mandantes não acertaram o gol, enquanto os visitantes conseguiram duas vezes.

Aos 12 minutos, o Inter teve sua principal chance. Em lançamento de D’Alessandro, Nico Lopez recebeu livre na ponta esquerda da área e bateu cruzado para fora do gol. Um minuto depois, os mandantes chegaram à sua finalização mais perigosa. Após bela construção coletiva, a bola sobrou para Rony na entrada da área. O atacante pegou de primeira com firmeza, mas a bola passou à esquerda do travessão colorado.

2º tempo

Impondo a mesma pressão, o Athletico-PR seguiu tendo mais a bola e comandando as ações no 2º tempo, mas com uma diferença: os mandantes acertaram o pé na tabela ao redor da área e chegaram ao gol.

Aos 12 minutos, Marco Ruben recebeu na faixa esquerda do ataque e tabelou com Bruno Guimarães. O último passe do argentino não saiu tão preciso, mas após corte parcial de Moledo, a bola sobrou para o volante pegar de primeira e estufar as redes. Chute no ângulo direito da meta colorada para um belo gol do camisa 39, seu décimo com a camisa do Furacão.

Depois do gol, o Inter desperdiçou chance dentro da área aos 25 minutos. Dois minuto depois, Rony fez bela jogada individual, passando três marcadores e arriscando da entrada da área. O chute veio forte no centro do gol e Lomba conseguiu espalmar para evitar o segundo. A partida terminou com a vantagem parcial do Athletico, que agora poderá jogar pelo empate em Porto Alegre.

