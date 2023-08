Cunhadas saem na porrada e põem fogo em quitinete, em Sinop no MT

Fogo quitinete (foto: Reprodução Folha Max) – Uma quitinete localizada no bairro Jardim Jacarandás na cidade de Sinop (MT) pegou fogo após uma discussão entre duas mulheres que ocorreu na residência (Quitinete). Um dos moradores do conjunto suspeita que o incêndio tenha sido criminoso.

O caso foi registrado no último domingo (30). Um vídeo divulgado pelo Programa Balanço Geral, da TV Vila Real, nesta terça-feira (1º), mostra o momento em que duas mulheres, apontadas como cunhadas, brigam no meio da rua em frente à quitinete.

Uma delas está segurando uma criança no colo enquanto está envolvida no confronto físico com a outra. As agressões se tornam mais intensas quando uma delas é atingida por um tijolo.

Um homem intervém e tenta separar a briga. De acordo com relatos, as duas nunca se deram bem.

“Uma delas estava ameaçando a outra. Elas nunca se entenderam”, declarou uma testemunha. Dos espaços internos da quitinete, os bombeiros removeram diversos objetos, como um botijão de gás, sofá e outros móveis, todos danificados pelas chamas.

As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Assista a reportagem da TVR

