Ex-secretário de Guarantã é preso após busca e apreensão em sua residência nesta manhã.

Hoje pela manhã a Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte, extremo Norte de Mato Grosso cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex secretário de infraestrutura da cidade. Neny foi exonerado do cargo na semana passada.

Cerca de 10 polícias com apoio de alguns agentes da cidade de Matupá ficaram por mais de 1 hora dentro da residência do ex secretário no bairro Cidade Nova.

Na residência foi encontra arma e 20 mil reais escondidos em um compartimento secreto em baixo do banco traseiro de uma camionete RAM.

A ordem de busca partiu do Juíz Guilherme Kotovicz, da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Vários documentos foram extraídos da residência do ex-secretário.

O ex-chefe da pasta de infraestrutura do município está sendo investigado por peculato. Detalhes dão conta de que uma máquina que não é do município estaria no pátio da secretaria.

Nossa redação entrou em contato Com o advogado Pedro Henrique Gonçalves e ele disse que irá se inteirar do assunto do caso Sr. Daviinir se encontra inteiramente à disposição da justiça.





Fonte: O Território / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/13:18:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...