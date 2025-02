Cursinho gratuito prepara jovens para o Enem e vestibulares em Nova Ipixuna

Cursinho Mais Horizontes foi iniciado com aula de Redação ministrada pelo advogado Lucas Veras | Foto: Divulgação

O município de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, recebeu uma nova iniciativa educacional voltada para jovens concluintes do ensino médio que buscam ingresso no ensino superior público. O cursinho pré-vestibular Mais Horizontes realizou sua aula inaugural no último sábado (15), reunindo dezenas de inscritos no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Éverton Macias. A primeira aula foi de Redação, ministrada pelo advogado Lucas Veras.

A iniciativa é coordenada pela professora Kayla Paiano, que idealizou o projeto em 2018, quando ingressou no curso de Química da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). O cursinho, à época chamado “Química+”, obteve resultados expressivos, com mais de 15 alunos aprovados, alguns já em programas de mestrado. O projeto ganhou visibilidade nacional quando uma estudante contou sua história no Programa Eliana, do SBT. Apesar disso, o projeto se mantém apenas com o suor de seus idealizadores, nunca recebendo qualquer tipo de incentivo do poder público.

Após uma pausa para a conclusão da graduação, o projeto foi retomado em 2025 com um novo formato e ampliação das áreas de ensino. O Mais Horizontes oferece aulas gratuitas de todas as disciplinas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com turmas aos sábados e domingos, quinzenalmente. Atualmente, mais de 60 alunos estão inscritos.

Segundo Kayla Paiano, o objetivo é democratizar o acesso à universidade pública. “O Mais Horizontes é um sonho de transformação, de levar educação para as pessoas, para que entendam que a educação é a base da vida delas. Somente pelo conhecimento conseguiremos mudar nossa realidade”, afirmou.

A coordenação do projeto conta ainda com a participação das professoras Jéssica Marques e Geizy Oliveira. As aulas seguem calendário regular, buscando proporcionar suporte aos estudantes na preparação para o Enem e demais processos seletivos de ensino superior.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate, REDAÇÃO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/16:05:07

