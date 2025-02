Cinco pessoas são baleadas em praça no Pará

(Foto: Ilustração) – A princípio, o autor dos disparos teria um histórico de desentendimentos com uma das vítimas

Pelo menos cinco pessoas foram baleadas na Praça do Veterano, em Bagre, no Arquipélago do Marajó, no domingo (16/2). A princípio, o autor dos disparos teria um histórico de desentendimentos com uma das vítimas. Ele foi morto em confronto com a Polícia Militar.

Segundo o portal Notícia Marajó, a PM informou que o suspeito se escondeu em um sítio após cometer o crime. Os militares foram ao local e, assim que chegaram lá, cercaram a residência. No entanto, os agentes de segurança teriam sido recebidos com disparos. A polícia então revidou e baleou o homem duas vezes. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Bagre, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o homem, os militares apreenderam um revólver e uma munição deflagrada e duas intactas do mesmo calibre. Ainda conforme o portal Notícia Marajó, uma das vítimas dos disparos foi baleada no abdômen, enquanto as demais foram atingidas nos braços, pernas e costas. Todas elas foram encaminhadas ao hospital e não correm risco de vida.

Fonte: Sales Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/16:01:49

