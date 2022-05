Curso gratuito é oferecido por fundações para ajudar quem deseja estudar fora do país

A Fundação Estudar e Lemann lançam o Prep Pós-Graduação, capacitação gratuita e 100% virtual

Com o objetivo de responder duvidas e questões de estudantes sobre a forma de acessar cursos de pós-graduação fora do país, as fundações Estudar e Lemann se uniram para criar o Prep Pós-graduação, um curso gratuito e 100% virtual que aborda as principais inseguranças de quem deseja realizar esse sonho.

O Prep Pós-Graduação possui duas fases – decisão e execução –, sendo nove módulos no total. Os temas incluem aulas focadas em testes de proficiência, rede de apoio com outros estudantes que estão em processo de aprendizagem para estudar fora do Brasil e contato com especialistas com anos de experiência em admissões para os cursos de pós-graduação no exterior. Quem concluir a formação terá direito a um certificado de 14 horas emitido pela Fundação Estudar.

O curso já está liberado e qualquer pessoa pode participar através do site do Prep. São 12 horas de aulas gravadas que podem ser assistidas de acordo com o horário do aluno. Além desse material, os inscritos terão acesso a workshops ao vivo que complementam e aprofundam temas mais sensíveis do processo de candidatura.

Questões mais burocráticas como preparar a documentação (histórico e diploma, tradução dos documentos e formatação do currículo) e como fazer uma boa carta de recomendação, além de como se preparar para a entrevista de admissão nas universidades também estão presentes no cronograma do curso. Tipos de bolsas de estudo, como procurar e o que elas cobrem também fazem parte dos temas das aulas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...