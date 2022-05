Polícia procura por menina de 10 anos que desapareceu após mãe ser assassinada a marretadas no Pará

Menina está desaparecida no Pará desde o assassinato da mãe — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Criança foi vista pela última vez com o padrasto no domingo de dia das mães. Ele é o principal suspeito do sumiço da garota e da morte da companheira e tirou a própria vida.

A Polícia do Pará segue realizando buscas pela menina Isabela Mendes, de 10 anos, que está desaparecida desde o assassinato da mãe dela em Marabá, no sudeste do Pará. Nesta sexta-feira (13), equipes policiais estão mobilizadas em toda região. (As informações g1 Pará — Belém).

Gleyciane Lima Rabelo Amaral foi morta a marretadas e o principal suspeito é o companheiro dela, que morreu na quarta-feira (11), após se jogar na frente de um caminhão.

Segundo a polícia, Eliezer do Amaral é suspeito do sumiço da enteada de 10 anos. Ela foi vista pela última vez junto dele no domingo. O carro do suspeito foi encontrado em um hotel, mas a garota não estava no local.

Abalado, o pai biológico da menina mora em Parauapebas e está em Marabá acompanhando o trabalho da polícia.

Se a menina não for achada nesta sexta, neste fim de semana, mais moradores da região se unirão às forças policiais para intensificar as buscas.

O suspeito da morte da mãe e do sumiço da filha tirou a própria vida após a polícia encontrar o corpo da companheira. A suspeita, segundo a polícia, é que ela teria sido morta cerca de três dias antes, no domingo do dia das mães (8), pelo estado de decomposição do corpo, segundo a polícia.

A polícia segue investigando o caso e não divulgou possíveis motivações para o crime. O casal estava junto havia cerca de três anos.

Quem tiver informações que possam auxiliar a polícia a encontrar a criança e nas investigações, pode ligar no disque denúncia no telefone 181.

Jornal Folha do Progresso em 13/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...