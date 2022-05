Homem mata namorado da ex-mulher a terçadadas

Policiais compareceram ao local do homicídio, cujo autor se apresentou na Delegacia de Moju (Foto: Portal Moju News /Foto: Reprodução)

Acusado não aceitava fim do relacionamento e acabou assassinando o rapaz

Por não aceitar o término do relacionamento com a ex-mulher, um homem acabou assassinando o então namorado dela, um jovem de 22 anos. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (12). A vítima estava na casa de sua atual namorada e foi identificada como Geraldo Júlio Vera Cruz da Silva. Ele foi morto a terçadadas no ramal Santa Rosa, na vila Ateua Grande em Moju, no nordeste do Pará. (Com informações do Portal Moju News).

Os namorados estavam no imóvel, quando o suspeito chegou até o local. Começou uma discussão e o homem acabou desferindo golpes de terçado no jovem até matá-lo. O autor do homicídio foi identificado como Fábio Júnior Nonato de Oliveira.

Após cometer o crime, ele foi até o Posto da Polícia Rodoviária de Moju e lá se entregou, assumindo o crime de homicídio. A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a remoção do corpo.

Na Delegacia de Polícia Civil de Moju, Fábio Júnior alegou que não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher. Ele disse que não iria sustentar a ex-mulher com outro homem.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e deverá responder pelo crime de homicídio. A vítima, Geraldo Silva, morava recentemente no ramal Santa Rosa, e era proveniente da zona rural do Município de Acará.

Jornal Folha do Progresso em 13/05/2022/16:58:02

