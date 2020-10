De virada, Flamengo vence em São Januário e aumenta crise no Vasco

O Flamengo segue embalado no Campeonato Brasileiro e neste sábado venceu por 2 a 1 o Vasco, em São Januário. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 27 pontos e dormem colados no Atlético-MG. Já os cruz-maltinos, com 18, podem ver a zona de rebaixamento mais próxima nesta rodada.

O Vasco abriu o placar no início do jogo, com Talles Magno. O Flamengo empatou no começo da etapa final, com Léo Pereira. Os rubro-negros chegaram a virada com Bruno Henrique.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Goiás, em jogo adiado, nesta terça-feira. Já o Vasco só volta a campo no próximo fim de semana, contra o Internacional, no Beira-Rio.

O jogo – O clássico começou equilibrado, mas o Vasco abriu o placar aos oito minutos. Bruno Henrique recuou errado no pé de Cayo Tenório. O lateral passou por Filipe Luís e tocou para Talles Magno empurrar para a rede.

Depois do gol, o Flamengo passou a ter o domínio da posse de bola. Só que os rubro-negros pouco incomodavam a zaga cruz-maltina. Já o Vasco buscava os contra-ataques rápidos, mas pecavam no último passe.

O panorama do clássico seguiu o mesmo até os 31 minutos. Martín Benítez cobrou falta e Hugo Souza apareceu para fazer boa defesa. O Flamengo só finalizou com perigo no minuto seguinte. Diego arriscou de fora da área e parou em Fernando Miguel.

Na parte final, o Flamengo pressionou em busca do empate. Os rubro-negros assustaram em dois lances, com Bruno Henrique e Matheuzinho. No entanto, o Vasco segurou a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os flamenguistas conseguiram o empate logo aos dois minutos. Após cobrança de falta na área, Léo Pereira cabeceou para a rede. O Vasco teve a chance de ficar a frente novamente aos quatro minutos. Após cruzamento de Cayo Tenório, Leandro Castán subiu sozinho, mas cabeceou em cima de Hugo Souza.

O clássico seguia morno, mas com as duas equipes em busca do ataque. Os cruz-maltinos quase marcaram aos 17 minutos. Carlinhos recebeu passe na área e chutou, mas em cima de Germán Cano. Quando o Vasco era melhor no clássico, o Flamengo chegou a virada aos 24 minutos. Bruno Henrique foi lançado, ganhou a dividida com Fernando Miguel e mandou para o gol.

Após o revés, os cruz-maltinos passaram a buscar o ataque com intensidade. Os donos da casa assustaram aos 38 minutos, em chute de Guilherme Parede que Hugo Moura deu rebote. No minuto seguinte, o Vasco chegou a balançar a rede com Germán Cano, mas o gol foi invalidado após revisão do VAR.

Nos minutos finais, o Vasco seguiu na pressão, mas o Flamengo segurou o resultado para garantir mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)10/10/2020 18:23

