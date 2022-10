Flamengo x Corinthians; decidem hoje final da Copa do Brasil

Flamengo x Corinthians: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem (Foto: ge)

Tudo o que você precisa saber o segundo jogo da final da Copa do Brasil

Chegou o dia! Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, em São Paulo, Flamengo e Corinthians voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h40 (de Brasília), no Maracanã, para a finalíssima da Copa do Brasil. Quem vencer fica com a taça e o prêmio de R$ 60 milhões. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. O ge acompanha todos os lances em tempo real, com vídeos, e faz lives pré e pós-jogo.

Todos os ingressos foram vendidos para a decisão. Assim como aconteceu na Neo Química Arena, haverá uma grande festa antes de a bola rolar. Os dois clubes lutam pela quarta conquista da Copa do Brasil.

Com a exceção de João Gomes, suspenso, o Flamengo terá força máxima, e ainda contará com o apoio de sua torcida. A atual geração luta para conquistar o único título nacional que ainda não conquistou.

O Timão chega sem nenhum problema para a decisão, sem suspensos ou machucados. Com contrato até o final do ano e futuro ainda não anunciado, o técnico Vítor Pereira busca por sua primeira conquista no Brasil.

No Maracanã, Flamengo e Corinthians se enfrentaram 46 vezes. São 29 vitórias rubro-negras, dez vitórias do Timão e sete empates. Nos gols marcados, são 82 dos cariocas contra 41 dos paulistas, totalizando 123.

Transmissão: Globo, Sportv e Premiere

Narração: Luis Roberto (Globo) e Luiz Carlos Jr. (Sportv)

Comentários: Caio Ribeiro e Júnior (Globo) e Ledio Carmona e Ricardinho (Sportv)

Escalações prováveis

Flamengo – técnico: Dorival Júnior

O “Time das Copas” de Dorival terá apenas uma mudança em relação ao primeiro jogo da final. Com a suspensão de João Gomes pelo terceiro amarelo, Vidal começará jogando. Todos os titulares foram poupados na vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileiro, no último sábado.

A provável escalação: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Estão fora: João Gomes (suspenso); Bruno Henrique e Rodrigo Caio (departamento médico).

Corinthians – técnico: Victor Pereira

Como de costume, o técnico português não deu dicas de sua escalação, mas a tendência é que repita os 11 que escalou no jogo em São Paulo, com Adson escalado pela ponta direita. É possível que o técnico usasse o jogo contra o Goiás como um teste para alguns atletas no último sábado, mas a sua não realização por ordem do STJD impediu qualquer tipo de avaliação.

A provável escalação: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Assistente 2: Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa/RN)

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/10/2022/07:05:53 com informações do Globo Esporte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...