Delegado Conrado assume a delegacia da mulher provisoriamente em Itaituba

(Foto:Delegado Conrado)

No dia 20 de janeiro de 2019 foi cumprida a ordem do ministério público de afastamento da delegada Fabíola Martins rabelo, que prestava serviço na delegacia especializada de atendimento à mulher do município, desde o ano de 2018.

O superintendente da polícia civil do tapajós relata como serão desenvolvidos os atendimentos na delegacia nos próximos dias.

(Foto:Superintendente Vicente Gomes)

A preferência é que o atendimento na DEAM seja realizado por uma delegada. O superintendente Delegado Vicente Gomes, avisa que dentro de alguns dias a nova responsável pela delegacia da mulher ocupará o cargo.

Desde o afastamento da delegada, a unidade funcionou normalmente, recebendo uma variedade de denúncias diz o delegado Vicente Gomes.

Fonte: RM NOTÍCIAS com informações da repórter Waelen Rocha

