Delegado preso em Peixoto de Azevedo-MT ostentava viagens a destinos cobiçados nas redes

(Foto: Reprodução/Instagram)- Geordan é apontado como mentor e articulador de esquema que envolvia advogado e garimpeiros.

O delegado de Peixoto de Azevedo Geordan Fontenelle, preso na manhã desta quarta-feira (17) na Operação Diaphthora, ostenta fotos de viagens a destinos cobiçados como Estados Unidos, Emirados Árabes, Egito e México.

Apenas no Instagram (clique AQUI), o delegado tem mais de 30 mil seguidores, onde, além das viagens, exibia sua rotina na Polícia Civil de Mato Grosso.

Fontenelle foi preso pela acusação de ser mentor e articulador de um esquema de cobrança de propina que envolveria ainda um investigador da Polícia Civil, advogado e garimpeiros da região de Peixoto de Azevedo.

A última viagem postada pelo policial foi para o balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito, em novembro passado. Hoje, um pacote de viagem para Cairo, capital do País, por uma semana para duas pessoas, pode variar de R$ 12 mil a R$ 16 mil, em um hotel de padrão médio.

Nas publicações, o delegado ostenta fotos em restaurantes e monumentos emblemáticos – como as pirâmides do Egito. “Pra conhecer a verdade tem que sair da ‘bolha cultural’”, escreveu ele na publicação.

Fontenelle também já postou imagens em um jogo da NBA, onde viu uma partida do Los Angeles Lakers contra o New Orleans Pelicans, na Crypto Arena, em Los Angeles.

“Sonho realizado ao ver LeBron James em quadra! Melhor ala de todos os tempos da NBA”, disse, referindo-se ao jogador dos Lakers.

Na mesma viagem, ele conheceu os cânions do Arizona e foi a cassinos em Las Vegas. O delegado também tem fotos em Dubai, nos Emirados Árabes.

Operação Diaphthora

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu dois mandados de prisão preventiva, sete de busca e apreensão e três medidas cautelares. Foram presos o delegado e o investigador da Polícia Civil Marcos Paulo Angeli.

A operação apura um esquema criminoso que teria sido montado por Giordan e um investigador de polícia no município de Peixoto de Azevedo. O delegado é apontado como “mentor e articulador” do esquema criminoso.

As investigações iniciaram após denúncias recebidas no Núcleo de Inteligência da Corregedoria Geral, que apontavam o envolvimento de policiais civis, advogado e garimpeiros da região de Peixoto de Azevedo.

Segundo a Polícia, o caso envolveria situações como a solicitação de vantagens indevidas, advocacia administrativa e ainda o assessoramento de segurança privada pela autoridade policial, caracterizando, conforme a Polícia, a formação e uma associação criminosa.

Com o aprofundamento das investigações, foram identificados os servidores envolvidos no esquema.

Notícias Relacionadas:

Fonte: Mídia News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/04/2024/09:20:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...