Denúncia de suposto estupro de adolescente na UBS Salvação é investigada pela Polícia em Santarém

Deaca investiga o caso — Foto: Kamila Andrade/g1

O caso teria acontecido durante uma consulta médica na manhã desta segunda-feira (13).

Uma denúncia de estupro que teria como vítima uma adolescente, em um posto de saúde no bairro Residencial Salvação, em Santarém, no oeste do Pará, está sendo investigado pela Polícia. O caso foi atendido por uma guarnição da Polícia Militar, acionada após uma ligação ao Núcleo Integrado de Operações Policiais (Niop), feita pela mãe da vítima.

De acordo com o sargento Arielton Ferro, que atendeu a ocorrência, a denunciante relatou que sua filha havia afirmado ter sido vítima de estupro durante consulta na UBS. Os policiais foram até a residência da família para ouvir o relato da adolescente. Em seguida, ela foi conduzida, juntamente com a mãe, à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), onde o delegado de plantão deu início aos procedimentos legais para apurar a denúncia.

Segundo informações preliminares, o crime teria acontecido durante uma consulta no posto de saúde de Salvação. A mãe da vítima afirmou que, depois que o suposto crime aconteceu, o médico apontado pela vítima como autor do estupro deixou o local.

O sargento ressaltou que todas as informações relevantes foram encaminhadas para a investigação. “O caso está sendo acompanhado de perto para que, se confirmado, o suspeito responda com todo o rigor da lei”, destacou.

Nota da Semsa

“A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) informa que tomou conhecimento das denúncias relacionadas ao suposto caso envolvendo um médico da UBS do bairro Salvação. A pasta já iniciou a apuração dos fatos e reforça seu compromisso com a adoção de todas as medidas cabíveis, em conformidade com a legislação vigente”.

